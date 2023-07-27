В Україні відновлять е-декларування: Рада взяла законопроєкт за основу

Верховна Рада України під час засідання 27 липня підтримала у першому читанні законопроєкт №9534 про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану.

Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроєкт підтримали 299 його колег, не голосував 21 нардеп. Ніхто не утримувався та не голосував проти. Документ зареєстрували за день до голосування, 26 липня. Серед авторів законопроєкту - голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, нардепи Сергій Власенко ("Батьківщина") та Ярослав Железняк ("Голос").

Документ передбачає:

надання суб’єктам декларування доступу до відомостей про них та членів їх сімей з інформаційно-комунікаційних і довідкових систем, реєстрів;

удосконалення декларування об’єктів, що перебувають у володінні або користуванні особи;

удосконалення порядку і збільшення строків декларування суттєвих змін у майновому стані.

Особи, які у 2022 - 2023 роках не подали декларацію, але мусили це зробити відповідно до статті 45 цього Закону, повинні будуть подати такі декларації не пізніше 90 календарних днів з дня набрання чинності законопроєкту №9534.

Е-декларування — відкриті дані

Законопроєкт №9534 передбачає публічність реєстру декларацій. Доки в країні діє воєнний стан, дані у Єдиному державному реєстрі декларацій будуть у відкритому доступі, але буде прихована наступна інформація:

реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер паспорта громадянина України;

місце проживання;

дата народження фізичних осіб;

місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації;

номер рахунку в банківській чи іншій фінансовій установі;

відомості про населені пункти, де розташовані об’єкти, які зазначаються у декларації, або де розташоване місце фактичного проживання, зареєстроване місце проживання;

ПІБ всіх інших осіб зазначених у декларації (крім суб’єкта декларування).

Е-декларування майна — що передбачає законопроєкт №9534

Уточнюються дані про необхідність декларування об’єкта, що перебував у володінні. Його потрібно вказати, якщо він перебував у володінні або користуванні у сукупності не менше 183 календарних днів за звітний період або два місяці, що передували закінченню звітного періоду. Водночас ринкова вартість користування таким об’єктом протягом періоду його користування має перевищувати 50 прожиткових мінімумів (за 2022 рік така сума становитиме 124 050 грн).

Е-декларування для військових

Для військових термін встановлять довший, в залежності від ситуації, в якій перебуває особа. Так, суб’єктам декларування, які виконують завдання в інтересах національної безпеки чи перебувають на територіях, які постраждали від військової агресії Російської Федерації проти України, подають декларацію протягом 90 днів з дня:

визначення дати завершення бойових дій;

завершення тимчасової окупації для тимчасово окупованих територій, на яких особа перебуває;

повернення до пункту постійної дислокації чи місця постійної роботи (крім ротації);

припинення або скасування воєнного стану.