Рада продовжила мобілізацію та воєнний стан в Україні: на скільки та що важливо знати

Верховна Рада під час засідання 27 липня підтримала президентські законопроєкти №9532 та № 9533 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. "За" проголосували 347 та 334 народних депутатів відповідно.

Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Воєнний стан та мобілізацію продовжили на три місяці — до 15 листопада. Попереднього разу Рада ухвалювала аналогічне рішення у травні.

Війна в Україні — мобілізація та воєнний стан

Загалом дію особливого стану продовжили вже в восьме, до цього рішення приймали на такі терміни:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року;

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року;

з 20 травня до 18 серпня 2023 року.

Першого разу Рада підтримала законопроєкти в перший же день Великої війни. Тоді воєнний стан запровадили на 30 днів, але згодом вирішили продовжувати відразу на три місяці.

Воєнний стан — що потрібно знати

Під час дії воєнного стану в країні економіка та загалом весь суспільно-політичний устрій переходять на військові рейки з гаслом, як зауважили в Кабміні, "все для армії". Тому можуть запроваджувати обмеження прав громадян.

Зокрема, під час дії комендантської години в населених пунктах заборонено пересуватися без спеціальних документів. Крім того, військовозобовʼязаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати межі України .

У громадян та бізнесу можуть конфіскувати речі на потреби армії . Наприклад, в Україні вже проводили націоналізацію низки компаній , мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії. Так було з ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". Крім того, практикували передачу на фронт автомобілів, які конфіскували на митниці.

Під час воєнного стану влада може вдаватися й до інших обмежень та запроваджувати:

заборону на масові заходи та страйки;

перевірку документів у громадян;

заборону на поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку";

особливе регулювання зв'язку та інтернету;

евакуацію людей з місць, небезпечних для проживання.

Водночас, навіть під час дії воєнного стану заборонено обмежувати права та свободи людини і громадянина, передбачені ч. 2 ст. 64 Конституції України .

Мобілізація в Україні: де вручають повістки

Місце вручення повісток ніяк не регламентоване українським законодавством. Чоловікам можуть вручати їх навіть на пляжах, адже вони є громадськими місцями.

Але важливо розуміти, що коли громадянину вручають повістку до ТЦК, то це не означає, що його відразу відправлять на фронт.

Зауважимо також, що з квітні 2022 року ТЦК отримали повноваження надсилати повістки військовозобов'язаним незалежно від того, де вони перебувають на військовому обліку.