Рада продолжила мобилизацию и военное положение в Украине: на сколько и что важно знать

Верховная Рада во время заседания 27 июля поддержала президентские законопроекты №9532 и №9533 о продолжении действия военного положения и общей мобилизации. “За” проголосовали 347 и 334 народных депутата соответственно.

Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Военное положение и мобилизацию продлили на три месяца - до 15 ноября. В предыдущий раз Рада принимала аналогичное решение в мае.

Война в Украине — мобилизация и военное положение

В целом действие особого положения продлили уже восьмой раз, до этого решение принимали на следующие сроки:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года;

с 20 мая по 18 августа 2023 года.

Первый раз Рада поддержал законопроекты в первый же день Большой войны. Тогда военное положение было введено на 30 дней, но впоследствии решили продлевать сразу на три месяца.

Военное положение - что нужно знать

Во время действия военного положения в стране экономика и все общественно-политическая деятельность переходят на военные рельсы с лозунгом, как отметили в Кабмине, "все для армии". Поэтому могут вводиться ограничение прав граждан.

В частности, во время действия комендантского часа в населенных пунктах запрещено передвигаться без специальных документов. Кроме того, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины .

У граждан и бизнеса могут конфисковать вещи на нужды армии . К примеру, в Украине уже проводили национализацию ряда компаний , мотивируя это необходимостью обеспечивать потребности армии. Так было с ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Кроме того, практиковали передачу на фронт конфисковавших на таможне автомобилей.

Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:

запрет на массовые мероприятия и забастовки;

проверку документов у граждан;

запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";

особое регулирование связи и интернета;

эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.

Даже во время действия военного положения запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные ч. 2 ст. 64 Конституции Украины .

Мобилизация в Украине: где вручают повестки

Место вручения повесток никак не регламентировано украинским законодательством. Мужчинам могут вручать их даже на пляжах, ведь они являются общественными местами.

Но важно понимать, что когда гражданину вручают повестку в ТЦК, это не значит, что его сразу отправят на фронт.

Отметим также, что с апреля 2022 года ТЦК получили полномочия посылать повестки военнообязанным независимо от того, где они состоят на военном учете.