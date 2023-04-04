В Минобороны опровергли российские фейки о мобилизации

Каждую весну и каждую осень фиксируются информационные кампании РФ по теме "повестки" и призыва, Минобороны опровергает фейки.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем телеграмм-канале.

"Технология всегда была одна. Раскрутить какую-то историю, где повестку выписали инвалиду, умершему или ветерану Второй мировой. Герой всегда разный, речь идет о сути. Или они распространяли какой-то дикий текст повестки или анкеты призывника", - написала она.

Маляр отмечает, что сейчас враг усложнил технологию и добавляет истории о странных местах вручения повесток и "волнах" мобилизации с целью дискредитировать и сорвать работу территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы).

Манипулировать они пытаются на двух вещах: страх получения повестки и формирование общественного порицания к работе ТЦК СП, но россиянам уже трудно на что-то или на кого повлиять.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине пока технически невозможно запустить рассылку повесток в военкоматы через мессенджеры.