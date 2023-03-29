Омбудсмен ответил, что делать принудительно мобилизованным на оккупированных территориях

Украинцам, которых принудительно мобилизовали на оккупированных территориях, нужно самостоятельно сдаться в плен, чтобы их не считали предателями.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "РБК-Украина".

"Человек должен сдаться в плен самостоятельно. Только после этого мы понимаем, что человек не принимал участия в вооруженной агрессии против нашего государства. До этого времени, если человек с автоматом находился на передовой, установить факт, что его принудительно мобилизовали и человек не хотел брать в этом участие достаточно сложно. Но мы сейчас нарабатываем какие-то варианты, как можно это делать. По крайней мере, теоретически", - отметил он.

Лубинец подчеркнул, что на оккупированных территориях постоянно нарушаются права человека.

По его словам, рашисты после оккупации населенного пункта сначала создают там военную администрацию и обустраивают пыточную. После этого они пытаются привлечь местных к "работе в органах управления". Затем меняют названия улиц, площадей, вводят рубль, открывают российские банки, пенсионный фонд РФ, запускают образовательный процесс.

"Следующий этап – паспортизация. Все массово должны получить российский паспорт, по-разному… И последний этап – мобилизация всех мужчин, а также некоторых категорий женщин. И вот между первым этапом и последним, например, на территории Крыма, как мы наблюдали, прошло несколько лет. На временно оккупированных территориях, которые Россия оккупировала в 2022 году, все эти этапы занимают несколько месяцев", - добавил омбудсмен.

Он также отметил, что для оккупантов очень важно именно мужчин забрать на войну, потому что это "вроде такой окончательный разрыв людей с Украиной".

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты на временно оккупированной территории Украины продолжают принудительные мобилизационные меры. Призывников мотивируют обещаниями передать им отчужденное у украинцев жилье.