Омбудсмен відповів, що робити примусово мобілізованим на окупованих територіях

Українцям, яких примусово мобілізували на окупованих територіях, потрібно самостійно здатися в полон, щоб їх не вважали зрадниками.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Людина повинна здатись у полон самостійно. Тільки після цього ми розуміємо, що людина не брала участі в збройній агресії проти нашої держави. До цього часу, якщо людина з автоматом знаходилась на передовій, встановити факт, що її примусово мобілізували і людина не бажала брати в цьому участь, достатньо складно. Але ми зараз напрацьовуємо якісь варіанти, як можна це робити. Принаймні, теоретично", - зазначив він у відповідь на питання, як будуть відрізняти, кого примусово мобілізували, а хто пішов воювати добровільно.

Лубінець наголосив, що на окупованих територіях постійно порушуються права людини.

За його словами, рашисти після окупації населеного пункту спочатку створюють там військову адміністрацію та облаштовують катівню. Після цього, вони намагаються залучити місцевих до "праці в органах управління". Потім змінюють назви вулиць, площ, вводять рубль, відкривають російські банки, пенсійний фонд РФ, запускають освітній процес.

"Наступний етап – паспортизація. Всі масово повинні отримати російський паспорт, у різний спосіб… І останній етап – мобілізація всіх чоловіків, а також деяких категорій жінок. І от між першим етапом і останнім, наприклад, на території Криму, як ми спостерігали, пройшло декілька років. На тимчасово окупованих територіях, які Росія окупувала у 2022 році, ці всі етапи займають кілька місяців", - додав омбудсмен.

Він також зазначив, що для окупантів дуже важливо саме чоловіків забрати на війну, тому що це "ніби-то такий остаточний розрив людей з Україною".

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські окупанти на тимчасово окупованій території України продовжують примусові мобілізаційні заходи. Призовників мотивують обіцянками передати їм відчужене у українців житло.