Окупанти продовжують примусову мобілізацію в Луганській області: призовникам обіцяють житло

Російські окупанти на тимчасово окупованій території України продовжують примусові мобілізаційні заходи. Призовників мотивують обіцянками передати їм відчужене у українців житло.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, зокрема, у населених пунктах Старобільськ, Щастя, Новоайдар, Нижньотепле, Новопсков Луганської області оголошено черговий етап масштабної військової підготовки російських окупаційних військ з проведенням у цьогорічний весняно-літній період мобілізаційних навчань (тренувань).

"До участі в зазначених мобілізаційних заходах російськими окупантами передбачається призвати все місцеве чоловіче населення призовного віку (насамперед тих, які отримали громадянство РФ та так званої ЛНР). При цьому окупанти для мотивування потенційних призовників до служби в російських окупаційних військах обіцяють передавати їм примусово відчужене житло громадян України, які вимушено залишили тимчасово окуповану територію", - зазначила Маляр.

Вона додала, що чоловіки на окупованих територіях, усвідомлюючи перспективу потрапити на фронт після проходження військової підготовки, звільняються з роботи та змінюють місце проживання.

Нагадаємо, "Радіо Свобода" повідомляло, що у Росії в рамках нового набору контрактників до армії хочуть залучити 400 тисяч військових.