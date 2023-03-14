В ISW пояснили, чому Кремль навряд планує проводити повну мобілізацію

Законопроєкт Держдуми РФ про підвищення призовного віку, зареєстрований 13 березня, свідчить про те, що в майбутньому Кремль не планує проводити повну мобілізацію. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Російський законопроєкт передбачає підвищення верхньої межі призовного віку в РФ з 27 до 30 років негайно, а нижню планують підвищити з 18 до 21 року поетапно, щороку піднімаючи вік призову на один рік між 2024 і 2026 роками.

"Негайне підвищення максимального призовного віку, ймовірно, має на меті розширити віковий діапазон призову, щоб задовольнити певну частину безпосередніх потреб російських військових у живій силі в Україні, а згодом зменшити загальні вимоги російського суспільства до призову в наступні роки", – йдеться в звіті.

У ISW припускають, що, можливо, Кремль намагається захистити нове покоління росіян від демографічних і соціальних наслідків війни в Україні, розподіляючи ці наслідки серед однієї групи росіян. Також є ймовірність, що Кремль не очікує, що війна в Україні триватиме довше наступних трьох років.

Аналітики вважають, що запропоноване розширення вікового діапазону призову вказує на те, що Кремль все ще дуже неприхильний до перспективи повної мобілізації.

Інші ключові висновки ISW за підсумками 13 березня:

Член пов’язаного з Кремлем дискусійного клубу "Валдай" звинуватив очільника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина у переслідуванні політичних цілей у Росії, які ставлять під загрозу сили "вагнерівців" у Бахмуті. Ця атака підтверджує оцінку ISW від 12 березня про те, що Міноборони РФ може навмисно розширювати сили ПВК "Вагнер" у Бахмуті, щоб зірвати політичні прагнення Пригожина.

Глава Чечні Рамзан Кадиров продовжує намагатися зберегти актуальність регіону в російському політичному та військовому просторі.

Російські воєнкори продовжують спекулювати про можливий український контрнаступ на півдні України, вказуючи на те, що в російському інформаційному просторі зростає стурбованість українськими бойовими можливостями, оскільки російські окупанти прив'язуються до наступальних операцій у Бахмуті.

Російські війська продовжували наземні атаки по всій лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна та досягли незначних успіхів на північний схід від Куп'янська та на схід від Сіверська.

Окупанти продовжували просування в районі Бахмута, але станом на 13 березня не зуміли завершити розгортання, охопити чи оточити місто.

Росіяни продовжували вести наземні атаки на лінії фронту в Донецькій області.

Українські військові продовжують атакувати райони східної (лівобережної) Херсонської області.

Підпорядкування мобілізованих російських військових формуванням "Л/ДНР" викликає все більше невдоволення на окупованих частинах Луганської та Донецької областей.

Російські окупаційні "чиновники" продовжують запроваджувати нові положення, щоб перешкоджати та обмежувати використання української мови в навчальних закладах.

Нагадаємо, раніше в ISW повідомили, що Кремль повертається до своїх раніше невдалих кампаній із вербування волонтерів і гібридного призову, щоб уникнути чергової великої примусової мобілізації. Для цього, росіяни, зокрема, створюють мобільні центри вербування, щоб рекламувати добровільну військову службу за контрактом.