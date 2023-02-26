Білорусь готова мобілізувати 1,5 млн людей у разі оголошення військового стану

Білорусь, керівництво якої підтримує країну-агресора РФ у її війні проти України, готова мобілізувати до армії 1,5 мільйона осіб у разі введення в республіці воєнного стану.

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Про це заявив державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, пише "Белта".

Він сказав, що народні ополчення додадуться до мобілізованих у разі "руху країни до бойових дій".

"Структури організацій, а не Збройних сил, у разі оголошення воєнного стану та переведення економіки на військовий режим складуть десь до 1,5 млн осіб", - заявив Вольфовича.

Слід зазначити, що населення Білорусі, як свідчать останні дані, становить близько 9,3 млн. осіб.

Професійна армія країни налічує близько 48 000 військовослужбовців і близько 12 000 військовослужбовців державного кордону, згідно з військовим балансом Міжнародного інституту стратегічних досліджень за 2022 рік.

Зауважимо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав свого російського колегу Володимира Путіна в його війні з Україною, зокрема дозволивши йому вторгнутися з території Білорусі та дозволивши Росії навчати щойно мобілізовані війська в Білорусі.

Лукашенко заявив 16 лютого про те, що Білорусь вступить у війну лише в разі нападу з боку України. Крім того, він переконував, що мобілізацію в Білорусі "не оголошували і не збираємося її проводити та оголошувати", але додав, що "до війни готуємося у плані того, щоб на нас не було вчинено агресію".

Раніше Лукашенко нарешті відкрито заявив про те, що його країна бере участь у війні РФ проти України на стороні країни-агресора. Але, за його словами, нібито білоруські військові в бойових діях не задіяні.