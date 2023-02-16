Лукашенко назвав умову для вступу армії Білорусі у війну

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко назвав єдину умову за якої Білорусь почне бойові дії на боці РФ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє "БелТА".

За його словами, це можливо лише якщо стосовно Білорусі буде скоєно агресію.

"Я готовий разом із росіянами воювати з території Білорусі лише в одному поки що випадку: якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей. Якщо вони зроблять агресію проти Білорусі, відповідь буде найжорстокішою. І війна набуде зовсім іншого характеру", - заявив Лукашенко.

Він також наголосив, що його погрози стосуються не лише України, а й інших країн-сусідів.

Крім того, Лукашенко переконував, що мобілізацію в Білорусі "не оголошували і не збираємося її проводити та оголошувати", але додав, що "до війни готуємося у плані того, щоб на нас не було вчинено агресію".

Нагадаємо, раніше Лукашенко нарешті відкрито заявив про те, що його країна бере участь у війні РФ проти України на стороні країни-агресора. Але, за його словами, нібито білоруські військові в бойових діях не задіяні.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомляли, що РФ робить видимість підготовки до великого наступу з території Білорусі, щоб не дати ЗСУ можливість перекинути додаткові сили на Донбас.

В ISW вважають, що нступ Росії з Білорусі може розпочатись не раніше осені 2023 року. Зараз наступ на Україну з півночі проводитись не буде через нестачу техніки та особового складу в російській армії.