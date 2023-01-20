Новий наступ на Україну з території Білорусі можливий не раніше осені 2023 року, - ISW

Наступ Росії з Білорусі може розпочатись не раніше осені 2023 року. Зараз наступ на Україну з півночі проводитись не буде через нестачу техніки та особового складу в російській армії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Такого висновку дійшли в Інституті вивчення війни (ISW), аналізуючи дії двох союзних країн.

Аналітики зазначають, що високопосадовці Кремля продовжують проводити зустрічі на високому рівні з білоруським керівництвом, що може створювати умови для нападу Росії на Україну з території Білорусі.

Експерти зазначили, що російська активність у Білорусі біля українського кордону вказує на те, що зараз наступ на Україну з півночі проводитись не буде, але ця загроза може значно вирости вже восени.

"За оцінкою експертів інституту, найбільш "небезпечний сценарій дій нового нападу" Росії на Україну з території Білорусі на початку 2023 року видається менш імовірним з огляду на поточну військову активність Росії в Білорусі. Новий "найнебезпечніший сценарій дій нападу" з Білорусі наприкінці 2023 року видається більш імовірним", - зазначають в ISW.

На думку аналітиків, до цього часу РФ може завершити один або кілька додаткових призовів та зможе підготувати свою військову промисловість, щоб забезпечити війська необхідною технікою для повторного наступу.

Крім того, російські націоналістичні військові блогери продовжують критикувати ідею нападу російських військ на Україну з території Білорусі.

Експерти зазначають, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує балансувати проти тиску Кремля, представляючи Білорусь як суверенну державу в рамках Союзної держави, де домінує Росія. У заяві Лукашенка за підсумками зустрічі з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим зазначено, що вони визначили галузі співпраці для "збереження суверенітету двох країн в усіх відношеннях".

"Ця риторика узгоджується з давніми зусиллями Лукашенка, спрямованими на те, щоб уникнути передачі білоруського суверенітету структурі Союзної держави, в якій домінує Кремль", - зауважують в ISW.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що РФ робить видимість підготовки до великого наступу з території Білорусі, щоб не дати ЗСУ можливість перекинути додаткові сили на Донбас.

Нагадаємо, що речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявляв, що ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована, але спільні військові навчання Росії та Білорусі постійно загострюють її на цьому напрямку.