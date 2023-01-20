Новое наступление на Украину с территории Беларуси возможно не ранее осени 2023 года, - ISW

Наступление России из Белоруссии может начаться не ранее осени 2023 года. Сейчас наступление на Украину с севера проводиться не будет из-за нехватки техники и личного состава в российской армии.

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К такому выводу пришли в Институте изучения войны ( ISW ), анализируя действия двух союзных стран.

Аналитики отмечают, что чиновники Кремля продолжают проводить встречи на высоком уровне с белорусским руководством, что может создавать условия для нападения России на Украину с территории Беларуси.

Эксперты отметили, что российская активность в Беларуси у украинской границы указывает на то, что сейчас наступление на Украину с севера проводиться не будет, но эта угроза может значительно вырасти уже осенью.

"По оценке экспертов института, наиболее "опасный сценарий действий нового нападения" России на Украину с территории Беларуси в начале 2023 года кажется менее вероятным ввиду текущей военной активности России в Беларуси. Новый "самый опасный сценарий действий нападения" из Беларуси в конце 2023 года выглядит более вероятным", - отмечают в ISW.

По мнению аналитиков, РФ до осени может завершить один или несколько дополнительных призывов и сможет подготовить свою военную промышленность, чтобы обеспечить войска необходимой техникой для повторного наступления.

Кроме того, российские националистические военные блоггеры продолжают критиковать идею нападения российских войск на Украину с территории Белоруссии.

Эксперты отмечают, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает балансировать против давления Кремля, представляя Беларусь как суверенное государство в рамках Союзного государства, где доминирует Россия. В заявлении Лукашенко по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым отмечено, что они определили области сотрудничества для "сохранения суверенитета двух стран во всех отношениях".

"Эта риторика согласуется с давними усилиями Лукашенко, направленными на то, чтобы избежать передачи белорусского суверенитета структуре Союзного государства, в которой доминирует Кремль", - отмечают в ISW.

Ранее в Институте изучения войны сообщали, что РФ делает видимость подготовки к большому наступлению с территории Белоруссии, чтобы не дать ВСУ возможность перебросить дополнительные силы на Донбасс.

Напомним, что представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявлял, что ситуация на украинско-белорусской границе контролируемая, но совместные военные учения России и Беларуси постоянно обостряют ее на этом направлении.