Військові навчання Росії та Білорусі загострюють ситуацію, але наразі провокацій немає - ДПСУ

Ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована, але спільні військові навчання Росії та Білорусі постійно загострюють її на цьому напрямку. Наразі прикордонники не фіксують провокації на лінії кордону.

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Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Ситуація безпосередньо по лінії кордону залишається повністю контрольована, хоча й досить напружена. Україна ніколи не відкидала, що з напрямку Білорусі може поновитись вторгнення російських підрозділів.Також ми бачимо, що Росія активно тисне на Білорусь, щоб вона повномасштабно долучилась до війни, яку Росія розпочала проти нашої країни", - зазначив він.

За його словами, прикордонники готові до розвитку будь-якої ситуації та постійно укріплюють лінію кордону.

"І Росія, і Білорусь своїми спільними навчаннями постійно загострюють ситуацію на цьому напрямку. До того, ми бачимо, що зараз Білорусь активно використовується як майданчик для спільних навчань. Зараз вони анонсували навчання авіації, до цього анонсувались тільки навчання тільки сухопутних підрозділів, і вони не припиняються", - наголосив Демченко.

Він додав, що наразі прикордонники не фіксують переміщення техніки або ж польотів важкої авіації поряд з кордоном або якихось інших провокацій.

"Проте ми готові до будь-чого, що може здійснити Росія на цьому напрямку. Але такими маневрами, нарощенням так званого регіонального угруповання військ союзної держави, вони нагнітають постійно ситуацію, ми змушені тримати на цьому напрямку необхідну кількість сил та засобів, щоб у разі спроби вторгнення на територію України, дати відсіч ворогу. Власне, ці сили ми не можемо використати на більш важливих напрямках, де ведуться повноцінні бойові дії", - зазначив Демченко.

Нагадаємо, Росія і Білорусь анонсували спільне льотно-тактичне навчання з 16 січня по 1 лютого. Під час навчання планують задіяти всі аеродроми і полігони ВПС і військ ППО Збройних сил Білорусі.