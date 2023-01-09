Военные учения России и Беларуси обостряют ситуацию, но пока провокаций нет - ГПСУ

Ситуация на украинско-белорусской границе контролируемая, но совместные военные учения России и Беларуси постоянно обостряют ее на этом направлении. Сейчас пограничники не фиксируют провокации на линии границы.

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Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Ситуация непосредственно по линии границы остается полностью контролируемой, хотя и достаточно напряженной. Украина никогда не исключала, что с направления Беларуси может возобновиться вторжение российских подразделений. Также мы видим, что Россия активно давит на Беларусь, чтобы она полномасштабно присоединилась к войне, которую Россия начала против нашей страны", - отметил он.

По его словам, пограничники готовы к развитию любой ситуации и постоянно укрепляют границу.

"И Россия, и Беларусь своими совместными учениями постоянно обостряют ситуацию на этом направлении. К тому же мы видим, что сейчас Беларусь активно используется как площадка для совместных учений. Сейчас они анонсировали учения авиации, до этого анонсировались только учения только сухопутных подразделений, и они не прекращаются", - подчеркнул Демченко.

Он добавил, что в настоящее время пограничники не фиксируют перемещение техники или полетов тяжелой авиации рядом с границей или каких-то других провокаций.

"Однако мы готовы ко всему, что может предпринять Россия на этом направлении. Но такими маневрами, наращиванием так называемой региональной группировки войск союзного государства, они постоянно нагнетают ситуацию, мы вынуждены держать на этом направлении необходимое количество сил и средств, чтобы в случае попытки вторжения на территорию Украины, дать отпор врагу. Собственно эти силы мы не можем использовать на более важных направлениях, где ведутся полноценные боевые действия", - отметил Демченко.

Напомним, Россия и Беларусь анонсировали совместное летно-тактическое учение с 16 января по 1 февраля. В ходе учения планируют задействовать все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси.