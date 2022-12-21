Беларусь ограничила доступ к трем районам, граничащим с Украиной

В пределах приграничной полосы Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области ввели временное ограничение на въезд. Об этом 21 декабря сообщило местное издание "Белта" со ссылкой на постановление, опубликованное на Национальном правовом интернет-портале.

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В документе говорится: "Временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области".

При этом уверяется, что якобы ограничения не распространяются на физических лиц, направляющихся к пограничной полосе для выполнения служебных обязанностей, к месту жительства и обратно.

Также людей должны пропускать, если они едут к близким родственникам и обратно. В исключительных случаях такое разрешение может предоставить председатель Государственного пограничного комитета или уполномоченное им должностное лицо.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования, то есть с 21 декабря. Когда ограничение будет отменено, не уточняется.

Беларусь сыграла ключевую вспомогательную роль в наступлении России на Киев с 24 февраля. Ориентировочно россияне зашли в Украину тогда, в том числе из районов, доступ к которым ограничили.

Недавно президент РФ Владимир Путин прилетел в Беларусь на встречу с самопровозглашенным лидером РБ Александром Лукашенко. Но они не приняли каких-либо критических решений.