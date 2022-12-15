В британской разведке оценили возможность нового наступления из Беларуси

Беларусь сыграла ключевую вспомогательную роль в наступлении России на Киев с 24 февраля, но сейчас российские и белорусские войска вряд ли способны атаковать северные области Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает разведка Британии.

В разведке напомнили, что 13 декабря Беларусь объявила о внеочередной проверке боеготовности своих сил. Учения проходят на северо-западе страны. Кроме того, недавно Россия перекинула в Беларусь дополнительные подразделения мобилизованных резервистов.

"Однако вряд ли белорусские войска и российские подразделения, проводящие учения, составляют силу, способную осуществить новое успешное наступление на север Украины", - отметили в разведке.

Напомним, по поручению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко Беларусь 13 декабря начала внезапную проверку боевой готовности армии.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что после объявления проверки боевой готовности белорусской армии ситуация на границе Украины с Беларусью остается контролируемой. Украинские пограничники будут наблюдать за развитием ситуации.