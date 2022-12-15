У британській розвідці оцінили можливість нового наступу з Білорусі

Білорусь зіграла ключову допоміжну роль у наступі Росії на Київ з 24 лютого, але наразі російські та білоруські війська навряд чи здатні атакувати північні області України.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

У розвідці нагадали, що 13 грудня Білорусь оголосила про позачергову перевірку боєготовності своїх сил. Навчання проходять на північному заході країни. Крім того, нещодавно Росія перекинула до Білорусі додаткові підрозділи мобілізованих резервістів.

"Однак наразі навряд чи білоруські війська та російські підрозділи, які проводять навчання, становлять силу, здатну здійснити новий успішний наступ на північ України", - зазначили у розвідці.

Нагадаємо, за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка Білорусь 13 грудня почала раптову перевірку бойової готовності армії.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що після оголошення перевірки бойової готовності білоруської армії, ситуація на кордоні України з Білоруссю залишається контрольованою. Українські прикордонники будуть спостерігати за розвитком ситуації.