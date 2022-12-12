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Білорусь вже навряд чи вторгнеться в Україну - ISW
Вторгнення білоруської армії в Україну малоймовірне, але Білорусь продовжить допомагати Росії вести війну.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики вважають, що тиск Кремля на Білорусь з метою підтримки російської агресії в Україні є частиною довгострокових зусиль, спрямованих на закріплення подальшого контролю над Білоруссю.
"Білорусь уже навряд чи вторгнеться в Україну через внутрішню динаміку в країні… Залучення значної частини цього апарату безпеки у війні в Україні, ймовірно, зробить Лукашенка вразливим до нових заворушень та спротиву. Лукашенко також, ймовірно, усвідомлює, що вторгнення в Україну підірве його авторитет як лідера суверенної країни, оскільки стане очевидно, що зусилля Росії щодо забезпечення повного контролю над Білоруссю увінчалися успіхом", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В ISW вважають, що вступ Білорусі у війну в гіршому випадку змусить Україну тимчасово відволікти особовий склад і техніку з нинішньої лінії фронту.
При цьому аналітики вважають, що Білорусь продовжуватиме допомагати Росії вести війну в Україні. Зокрема, Білорусь може пропонувати Росії матеріали, які вона не може отримати через режими міжнародних санкцій.
Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни в Україні та заявив, що "спецоперація" в Україні може бути "тривалим процесом", а досягненням її стане отримання нової території.