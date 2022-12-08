Путін готує росіян до затяжної війни, – ISW

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни в Україні та заявляє, що "спецоперація" в Україні може бути "тривалим процесом", а досягненням її стане отримання нової території.

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Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що під час зустрічі з Радою з розвитку громадянського суспільства і прав людини Путін порівнював себе з російським царем Петром Першим, зазначивши, що Росія тепер контролює Азовське море, за яке також воював Петро Великий.

"Таке звернення до російської імперської історії чітко описує поточні цілі Путіна в Україні як відверто імперіалістичні та все ще максималістські. Путін змушує російську внутрішню аудиторію очікувати затяжну, виснажливу війну в Україні, яка націлена на завоювання додаткових українських територій", - зазначають в ISW.

Російський інформаційний простір позитивно відреагував на твердження Путіна та висунув подальші умови для затягування війни.

У ISW також навели слова одного з російських блогерів, який порівняв Україну з Сирією, зазначивши, що російські війська почали відчувати перемоги на полі бою лише через роки після початку операції.

Аналітики вважають, що Кремль встановлював інформаційні умови для затягування війни в Україні з літа після того, як російські сили не змогли забезпечити та утримати свої основні цілі.

Крім того, Путін заявив, що загроза ядерної війни зростає, але Росія не буде першою застосовувати ядерну зброю. Однак Путін додав, що якщо Росія не буде першою, хто почне застосування ядерної зброї, вона також не буде другою, хто зробить це. Путін повторив, що російська ядерна доктрина базується на самообороні, і заявив, що будь-яке використання ядерної зброї Росією буде помстою. Путін також підкреслив, що Росія не "божевільна" і гостро усвідомлює силу ядерної зброї, але не буде "розмахувати" нею.

"Путін, схоже, не бажає ризикувати втратою внутрішнього імпульсу, навіть ненадовго зупинивши свої наступальні операції, не кажучи вже про те, щоб відступити від своїх цілей, які, як він все чіткіше дає зрозуміти, включають в себе відновлення російської імперії в тій чи іншій формі", – зазначають аналітики.

Як раніше повідомили в ISW, Кремль поступово готує росіян до оголошення чергової хвилі мобілізації і створює для цього відповідне інформаційне тло. Російська влада планує придушувати протести призовників та їхніх родичів.