Путин готовит россиян к затяжной войне, – ISW

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине и заявляет, что "спецоперация" в Украине может быть "длительным процессом", а ее достижением станет получение новой территории.

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Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что во время встречи с Советом по развитию гражданского общества и прав человека Путин сравнивал себя с российским царем Петром Первым, отметив, что Россия теперь контролирует Азовское море, за которое воевал также Петр Великий.

"Такое обращение к российской имперской истории четко описывает текущие цели Путина в Украине как откровенно империалистические и все еще максималистские. Путин заставляет российскую внутреннюю аудиторию ожидать затяжную, изнуряющую войну в Украине, которая нацелена на завоевание дополнительных украинских территорий", - отмечают в ISW.

Российское информационное пространство положительно отреагировало на утверждение Путина и выдвинуло дальнейшие условия для затягивания войны.

В ISW также привели слова одного из российских блоггеров, сравнившего Украину с Сирией, отметив, что российские войска начали ощущать победы на поле боя только спустя годы после начала операции.

Аналитики считают, что Кремль устанавливал информационные условия для затягивания войны в Украине с лета, после того как российские силы не смогли обеспечить и удержать свои основные цели.

Кроме того, Путин заявил, что угроза ядерной войны растет, но Россия не будет первой применять ядерное оружие. Однако Путин добавил, что если Россия не будет первой, кто начнет применение ядерного оружия, она также не будет второй, кто сделает это.

Путин повторил, что российская ядерная доктрина базируется на самообороне и заявил, что любое использование ядерного оружия Россией будет местью. Путин также подчеркнул, что Россия не "сумасшедшая" и остро осознает силу ядерного оружия, но не будет "размахивать" ею.

"Путин, похоже, не хочет рисковать потерей внутреннего импульса, даже ненадолго остановив свои наступательные операции, не говоря уже о том, чтобы отступить от своих целей, которые, как он все четче дает понять, включают в себя восстановление российской империи в той или иной форме", – отмечают аналитики.

Как ранее сообщили в ISW, Кремль постепенно готовит россиян к оглашению очередной волны мобилизации и создает для этого соответствующий информационный фон. Российские власти планируют подавлять протесты призывников и их родственников.