Путин задабривает российских военных блоггеров ради выживания своего режима, - ISW

Российские военные блоггеры не просто поддерживают войну против Украины, а становятся группой с отдельным голосом внутри России.

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Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW).

На основе собранных данных аналитики отмечают, что Путин оградил военных блоггеров от нападений Минобороны, несмотря на то, что он усиливает притеснения и цензуру по всей России.

Сообщество таких обозревателей достигло примерно 500 представителей так называемых милитари-СМИ, которые тесно переплетены с вооруженными силами, чеченскими подразделениями, наемниками ЧВК "Вагнер" или другими военными формированиями.

"Российские военные блоггеры не просто поддерживают войну - они становятся группой с отдельным голосом внутри России. Однако они не полностью отделены от российских властей", - отмечают в ISW.

Там подчеркивают, что некоторые из них сейчас занимают официальные должности в Кремле.

"Путин повысил некоторых известных блоггеров с большим количеством подписчиков, чтобы охватить националистическую аудиторию, к которой они обращаются, и, что самое важное – не допустить, чтобы эта группа отвернулась от путинизма", – отмечают аналитики.

В институте утверждают, что Путин продолжает удваивать поддержку независимости публикаций блоггеров.

"Сообщество блоггеров состоит из широкого круга персонажей, начиная от тех, кто поддерживает Кремль и одновременно критикует российское военное командование, до тех, кто прямо обвиняет Путина в последовательных военных неудачах России в Украине. То, что Кремль терпит сообщество миблогеров, удивляет на фоне цензуры других более традиционных СМИ, включая оппозиционные и иностранные СМИ", – отмечают в ISW.

Аналитики предполагают, что популярность сообщества блоггеров, вероятно, является прямым результатом неспособности Кремля установить эффективное присутствие в Telegram, вытекающем из общей неспособности Путина подготовить свой народ к серьезной и продолжительной войне.

"Путин, вероятно, признает, что Кремль и особенно Министерство обороны потеряли какое-либо доверие многих россиян к правдивости его заявлений, а также необходимость полагаться на такие заявления блоггеров, выступающих за войну, чтобы оправдать новые жертвы. Это свидетельствует о том, что Путин считает сохранение поддержки по крайней мере определенной заметной части российского населения центром тяжести для выживания своего режима", - подчеркивают в ISW.

Ранее аналитики ISW сообщали, что переговоры не могут прекратить войну России против Украины, они могут только приостановить это. Возобновившееся российское вторжение в феврале 2022 года после восьми лет войны демонстрирует, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин не успокоится, пока не завоюет Киев, так как он не верит в свое поражение.