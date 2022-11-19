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Новая волна мобилизации ухудшит положение российских войск - ISW
Россия готовится к очередной волне мобилизации, что, вероятно, ухудшит общее качество российских войск, которых перебрасывают на фронт в Украину.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
"Продолжение тайных усилий по мобилизации и потенциальная подготовка к новой волне мобилизации в тандеме с текущим осенним призывом, вероятно, существенно нагрузят и без того перегруженный российский аппарат формирования Вооруженных сил", - говорится в сообщении.
Аналитики отмечают, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин ранее приказал прекратить мобилизацию, чтобы освободить бюрократические и административные возможности для призыва 1 ноября.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Однако очевидно, что российские власти никогда не прекращали мобилизационные усилия полностью, а это означает, что ограниченное количество мобилизованных призывников все еще проходит через систему подготовки в то же время, когда призывники проходят свой собственный цикл обучения", - говорится в отчете.
В ISW считают, что очередная волна мобилизации, вероятно, приведет к еще более низкому качеству подготовки как мобилизованных призывников, так и срочников, поскольку они будут конкурировать за недостаточное количество "учебных" мест.
Напомним, разведка Британии ранее сообщила, что погодные условия зимой повлияют на и без того низкий моральный дух российских оккупантов, и будут создавать проблемы с обслуживанием оборудования.