Нова хвиля мобілізації погіршить становище російських військ - ISW

Росія готується до чергової хвилі мобілізації, що, ймовірно, погіршить загальну якість російських військ, яких перекидають на фронт в Україну.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Продовження таємних зусиль щодо мобілізації та потенційна підготовка до нової хвилі мобілізації в тандемі з поточним осіннім призовом, ймовірно, суттєво навантажать і без того перевантажений російський апарат формування Збройних сил", - йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що президент країни-агресора РФ Володимир Путін раніше наказав припинити мобілізацію, щоб звільнити бюрократичні та адміністративні можливості для призову 1 листопада.

"Однак очевидно, що російська влада ніколи не припиняла мобілізаційні зусилля повністю, а це означає, що обмежена кількість мобілізованих призовників все ще проходить через систему підготовки в той самий час, коли призовники проходять свій власний цикл навчання", - йдеться у звіті.

В ISW вважають, що чергова хвиля мобілізації, ймовірно, призведе до ще більш низької якості з підготовки як мобілізованих призовників, так і строковиків, оскільки вони конкуруватимуть за недостатню кількість "навчальних" місць.

Нагадаємо, розвідка Британії раніше повідомила, що погодні умови взимку вплинуть на моральний дух російських окупантів, який і без того низький, та створюватимуть проблеми з обслуговуванням обладнання.