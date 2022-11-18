Путін не вірить в свою поразку, переговори не припинять війну, - ISW

Переговори не можуть припинити війну Росії проти України, вони можуть лише призупинити це. Відновлене російське вторгнення в лютому 2022 року після восьми років війни демонструє, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін не заспокоїться, поки не завоює Київ.

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Про це йдеться у звіті Інституту дослідження війни (ISW).



"Опір України вторгненню цього року свідчить про те, що українці легко не здадуться. Конфлікт нерозв’язний, поки в Кремлі править путінізм. Переговори не змінять цієї реальності. Вони можуть лише створити умови, за яких Путін або наступник Путіна задумається про відновлення наступу на незалежність України", - зазначають в ISW.

Там нагадують, що коли Путін знову вторгся в Україну в лютому, у нього вже були Крим і частини Донецька та Луганська.

Тому, на думку аналітиків, лідер країни-агресора прагне продемонструвати росіському суспільству великі здобутки, які вимірювалися б десятками тисяч квадратних кілометрів нової української території, назавжди приєднаної до Росії.

"Важливо також нагадати, що вогонь не припинявся під час так званого "припинення вогню" з 2014 по 2022 роки. Російські війська протягом цього періоду здійснювали постійні військові атаки на українські позиції, і Путін використовував російську військову присутність в Україні як важіль для тиску на Київ, щоб вимагати додаткових поступок і вбивати клини в українську політику та суспільство, а також між Україною та Заходом", - підкреслюють в ISW.

Там зауважують, що Україна звільнила майже половину території, яку Росія захопила після лютого 2022 року, але РФ все ще має більше половини території, яку вона незаконно окупувала.

"Позиція України на переговорах сильніша, ніж тоді, коли російські війська наступали на додаткові критично важливі міста та регіони, але ще недостатньо сильна, щоб створити хороші умови для переговорів", - констатують аналітики.

Вони наголошують, що Путін не погодиться на вихід своїх окупаційних військ з теритоорії України, які він вважає частиною Росії.

"Дії Путіна свідчать про те, що він ще не вірить, що він програв цю війну, що він її програє, або навіть, що він не зможе отримати більше землі, воюючи. Російські війська вже зараз схиляються до відновлення наступу в Донецькій області. У цих умовах Путін не піде на поступку, яка здасться йому абсолютно принизливою, відкликаючи оголошені анексії чи виводячи свої війська з територій, які вони зараз контролюють. Припинення вогню зараз заморозить лінії там, де вони знаходяться", зазначають в ISW.

Там зазначають, що Путін не вторгся в Україну, щоб отримати територію. Він вторгся, бо відкидає ідею незалежної української держави чи українського етносу. Він атакував, бо відмовляється терпіти уряд у Києві, який де-факто не контролюється Росією. Ці ідеї він глибоко вбудував у свою ідеологію і не буде їх змінювати. Путін ніколи не припинить спроб повернути контроль над Україною тими чи іншими засобами.

"Ні Україна, ні Захід не можуть змінити амбіції Путіна, тому вони повинні створити реальність, в якій Путіну не вистачить можливостей продовжувати воювати, навіть якби він цього хотів", - резюмують в ISW.

Нагадаємо, неможливість переговорів України з чинним президентом РФ Путіним закріплено указом президента Володимира Зеленського. У той самий час він допускав такі переговори після зміни влади у Росії.

Зазначимо, 86% українців вважають, що потрібно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо Росія не припинить обстрілювати українські міста, а не переходити до переговорів. Лише 10% громадян України виступають за переговори, навіть якщо доведеться піти на поступки Росії.