Подоляк розповів, коли РФ сяде за стол переговорів і виведе війська з України

Все більше росіян вважають, що війну проти України час закінчувати. Країна-агресор РФ буде по-справжньому готова вести переговори та виводити свої війська з України після деокупації Донецька чи Луганська.

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Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що нині підтримка війни в самій Росії "стрімко летить на дно".

"Д — деморалізація. Підтримка війни в Рф стрімко летить на дно. Від олігарха до чоботаря формується думка: "Час закінчувати"", - зауважив Подоляк.

Він наголосив, що Росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ. Але, на його думку, це станеться після звільнення одного із тимчасового звільнених міст на сході України.

"Політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ. Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, неможливість переговорів України з чинним президентом РФ Путіним закріплено указом президента Володимира Зеленського. У той самий час він допускав такі переговори після зміни влади у Росії.

Зазначимо, 86% українців вважають, що потрібно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо Росія не припинить обстрілювати українські міста, а не переходити до переговорів. Лише 10% громадян України виступають за переговори, навіть якщо доведеться піти на поступки Росії.