Подоляк рассказал, когда РФ сядет за стол переговоров и выведет войска из Украины

Все больше россиян считают, что войну против Украины пора заканчивать . Страна-агрессор РФ будет по-настоящему готова вести переговоры и выводить свои войска из Украины после деоккупации Донецка или Луганска.

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Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что сейчас поддержка войны в самой России "стремительно летит ко дну".

"Д - деморализация. Поддержка войны в России быстро летит ко дну. От олигарха к сапожнику формируется идея: "Время заканчивать"", - заметил Подоляк.

Он подчеркнул, что Россия еще не созрела для настоящих переговоров и вывода войск. Но, по его мнению, это произойдет после освобождения одного из временных освобожденных городов на востоке Украины.

"Политически и психологически Россия еще не созрела до настоящих переговоров и вывода войск. Но это произойдет. Сразу после освобождения Донецка или Луганска", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, невозможность переговоров Украины с действующим президентом РФ Путиным закреплена указом президента Владимира Зеленского. В то же время он допускал такие переговоры после смены власти в России.

Отметим, что 86% украинцев считают, что нужно продолжать вооруженную борьбу, даже если Россия не прекратит обстреливать украинские города, а не переходить к переговорам. Только 10% граждан Украины выступают за переговоры, даже если придется пойти на уступки России.