Лише 10% украінців виступають за переговори з РФ

86% українців вважають, що потрібно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо Росія не припинить обстрілювати українські міста, а не переходити до переговорів. Лише 10% громадян України виступають за переговори, навіть якщо доведеться піти на поступки Росії.

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Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) проведеного 21-23 жовтня.

Попри російські обстріли, які руйнують інфраструктуру та забирають життя людей, 86% респондентів відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли продовжаться. Зокрема, серед них 71% повністю згодні з такою думкою (решта 16% скоріше погоджуються).

Натомість лише 10% респондентів відповіли, що потрібно перейти до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть якщо доведеться піти на поступки Росії.

Хоча із Заходу на Схід і зростає частка тих, хто готовий до поступок, але у всіх регіонах більшість дотримуються думки, що треба продовжувати збройний опір. Навіть на Сході 69% дотримуються такої думки (це відповідають люди, які проживають у Харківській і Донецькій областях, які зазнають постійних ракетних та артилерійських обстрілів).

"Якщо метою терористичних обстрілів українських міст для Росії було посіяти паніку, зневіру та примусити українців капітулювати, то ми знову бачимо, як Росія "блискучо" реалізовує свої цілі. Так, терор продовжується, люди гинуть чи зазнають поранень, українські сім’ї змушені в темряві проводити вечори. Проте всенародний біль від втрат та руйнувань не залякує людей, а каналізується "у гнів і злість на ворогів"", - зазначають в КМІС.

Соціологи підкреслюють, що український народ зберігає потужну єдність і стійкість та готовий продовжувати боротьбу до перемоги.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони про "неможливість проведення переговорів" з лідером країни-агресора Володимиром Путіним. При цьому президент зазначив, що переговори можливі, але лише з наступним президентом Росії.

Зазначимо, що переговори щодо припинення війни між Росією та Україною регулярно пропонує Туреччина, зокрема, посередницькі послуги неодноразово пропонував турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

Напередодні спікер Ердогана Ібрагім Калин заявив, що українці не повинні відмовлятися від переговорів з РФ і навіть "при найнегативнішому розвитку подій сторони повинні шукати шлях для дипломатії". Він висловив упевненість, що переговори рано чи пізно відновляться, а питання полягає лише в строках.

Росія при цьому, зокрема в особі Путіна, вже неодноразово висловлювала жаль у зв'язку з небажанням України йти на будь-які переговори з нею. Зокрема, 6 жовтня голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко на саміті парламентів країн "Великої двадцятки" в Індонезії заявила, що її країна виступає "за мирне політичне вирішення цієї кризи" та закликала "домовлятися та сідати за стіл переговорів".

У відповідь секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов порадив Матвієнко думати не про мирні угоди, а про "покаяння перед зрадженою Батьківщиною, вбитих українцями та лінію захисту в Гаазі", а також "не відволікатися на речі, які її вже не стосуються".