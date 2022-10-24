Только 10% украинцев выступают за переговоры с РФ

86% украинцев считают, что нужно продолжать вооруженную борьбу, даже если Россия не перестанет обстреливать украинские города. Только 10% граждан Украины выступают за переговоры, даже если придется пойти на уступки России.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 21-23 октября.

Несмотря на российские обстрелы, которые разрушают инфраструктуру и уносят жизни людей, 86% респондентов ответили, что нужно все равно продолжать вооруженную борьбу, даже если обстрелы продолжатся. В частности, среди них 71% полностью согласны с таким мнением, остальные 16% скорее соглашаются.

Однако лишь 10% респондентов ответили, что нужно перейти к переговорам для скорейшего прекращения обстрелов, даже если придется пойти на уступки России.

Хотя с Запада на Восток и растет доля готовых к уступкам, но во всех регионах большинство придерживаются мнения, что нужно продолжать вооруженное сопротивление. Даже на Востоке 69% придерживаются такого мнения (это отвечают люди, проживающие в Харьковской и Донецкой областях, которые подвергаются постоянным ракетным и артиллерийским обстрелам).

"Если целью террористических обстрелов украинских городов для России было посеять панику, уныние и заставить украинцев капитулировать, то мы снова видим, как Россия "блестяще" реализует свои цели. Да, террор продолжается, люди гибнут или ранятся, украинские семьи вынуждены в темноте проводить вечера, однако всенародная боль от потерь и разрушений не запугивает людей, а канализируется "в гнев и злобу на врагов"", - отмечают в КМИС.

Социологи подчеркивают, что украинский народ сохраняет мощное единство и устойчивость и готов продолжать борьбу за победу.

Напомним, президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о "невозможность проведения переговоров" с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным. При этом президент отметил, что переговоры возможны, но только со следующим президентом России.

Отметим, что переговоры о прекращении войны между Россией и Украиной регулярно предлагает Турция, в частности посреднические услуги неоднократно предлагал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Накануне спикер Эрдогана Ибрагим Калин заявил, что украинцы не должны отказываться от переговоров с РФ и даже "при самом негативном развитии событий стороны должны искать путь для дипломатии". Он выразил уверенность, что переговоры рано или поздно возобновятся, а вопрос заключается только в сроках.

Россия при этом, в частности, в лице Путина, уже неоднократно выражала сожаление в связи с нежеланием Украины идти на любые переговоры с ней. В частности, 6 октября председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на саммите парламентов стран "Большой двадцатки" в Индонезии заявила, что ее страна выступает "за мирное политическое разрешение этого кризиса" и призвала "договариваться и садиться за стол переговоров".

В ответ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов посоветовал Матвиенко думать не о мирных соглашениях, а о "покаянии перед преданной Родиной, убитых украинцами и линии защиты в Гааге", а также "не отвлекаться на вещи, которые ее уже не касаются".