Путин не верит в свое поражение, переговоры не прекратят войну, - ISW

Переговоры не могут прекратить войну России против Украины, они могут только приостановить это. Возобновившееся российское вторжение в феврале 2022 года после восьми лет войны демонстрирует, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин не успокоится, пока не завоюет Киев.

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Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW).



"Сопротивление Украины вторжению свидетельствует о том, что украинцы легко не сдадутся. Конфликт неразрешим, пока в Кремле правит путинизм. Переговоры не изменят эту реальность. Они могут создать условия, при которых Путин или преемник Путина задумается о возобновлении наступления на независимость Украины", - отмечают в ISW.

Там напоминают, что когда Путин снова вторгся в Украину в феврале, у него уже были Крым, Донецк и Луганск.

Поэтому, по мнению аналитиков, лидер страны-агрессора стремится продемонстрировать российскому обществу большие достижения, которые бы измерялись десятками тысяч квадратных километров новой украинской территории, навсегда присоединенной к России.

"Важно также напомнить, что огонь не прекращался во время так называемого "прекращения огня" с 2014 по 2022 годы. Российские войска в течение этого периода совершали постоянные военные атаки на украинские позиции, и Путин использовал российское военное присутствие в Украине как рычаг для давления на Киев", чтобы требовать дополнительных уступок и вбивать клинья в украинскую политику и общество, а также между Украиной и Западом", - подчеркивают в ISW .

Там отмечают, что Украина освободила почти половину территории, которую Россия захватила после февраля 2022 года, но у РФ все еще есть более половины территории, которую она незаконно оккупировала.

"Позиция Украины на переговорах сильнее, чем когда российские войска наступали на дополнительные критически важные города и регионы, но еще недостаточно сильна, чтобы создать хорошие условия для переговоров", - констатируют аналитики.

Они отмечают, что Путин не согласится на выход своих оккупационных войск из территории Украины, которые он считает частью России.

"Действия Путина свидетельствуют о том, что он еще не верит, что он проиграл эту войну, что он ее проиграет, или даже что он не сможет получить больше земли. Российские войска уже сейчас склоняются к возобновлению наступления в Донецкой области. В этих условиях Путин не пойдет на уступку, которая покажется ему абсолютно унизительной, отзывая объявленные аннексии или выводя свои войска из контролируемых ими территорий. Остановка огня сейчас заморозит линии там, где они находятся", отмечают в ISW .

Там подчеркивают, что Путин не вторгся в Украину, чтобы получить территорию. Он вторгся, потому что отвергает идею независимого украинского государства или украинского этноса. Он атаковал, потому что отказывается терпеть правительство в Киеве, которое де-факто не контролируется Россией. Эти идеи он глубоко встроил в свою идеологию и не будет их изменять. Путин никогда не откажется от идеи вернуть контроль над Украиной теми или иными средствами.

"Ни Украина, ни Запад не могут изменить амбиции Путина, поэтому они должны создать реальность, в которой Путину не хватит возможностей продолжать воевать даже если бы он этого хотел", - резюмируют в ISW .

Напомним, невозможность переговоров Украины с действующим президентом РФ Путиным закреплена указом президента Владимира Зеленского. В то же время он допускал такие переговоры после смены власти в России.

Отметим, что 86% украинцев считают, что нужно продолжать вооруженную борьбу, даже если Россия не прекратит обстреливать украинские города, а не переходить к переговорам. Только 10% граждан Украины выступают за переговоры, даже если придется пойти на уступки России.