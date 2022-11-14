У розвідці Британії оцінили, як зима вплине на хід війни в Україні

Погодні умови взимку вплинуть на моральний дух російських окупантів, який і без того низький, та створюватимуть проблеми з обслуговуванням обладнання.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що зима змінить умови конфлікту як для російських, так і українських сил. Зміни світлового дня, температури і погоди створять унікальні випробування для військових.

У розвідці повідомили, що будь-які рішення, які прийматиме російський Генштаб, будуть частково залежати від настання зими.

Світловий день скоротиться до менш ніж 9 годин на добу, що призводить до меншої кількості наступальних дій і більш статичного оборонного фронту. Прилади нічного бачення є цінністю, що ще більше посилює небажання воювати вночі.

Крім того, середня найвища температура знизиться з 13 градусів за Цельсієм у вересні-листопаді до нуля у грудні-лютому. Військовослужбовці, яким не вистачає зимового одягу та місць для ночівлі, з високою ймовірністю постраждають від обмороження.

Також вікно "золотої години", протягом якого потрібно врятувати важкопораненого солдата, скорочується приблизно вдвічі, що значно збільшує ризик контакту з ворогом.

"Сама погода, швидше за все, призведе до збільшення кількості опадів, швидкості вітру та снігопаду. Кожне з них створюватиме додаткові виклики і без того низькому моральному духу російських сил, але також створюватиме проблеми з обслуговуванням обладнання. Базові задачі, такі як чищення зброї, повинні бути адаптовані до умов, а ризик несправності зброї зростає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) прогнозують, що велика українська перемога, яка триває на Херсонщині, не буде останньою для України, так як що Збройні сили України навряд чи спинять свій контрнаступ через настання зими.