В разведке Британии оценили, как зима повлияет на ход войны в Украине

Погодные условия зимой повлияют на моральный дух российских оккупантов, который и без того низкий, и будут создавать проблемы с обслуживанием оборудования.

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Об этом сообщает разведка Британии .

Отмечается, что зима изменит условия конфликта как для российских, так и для украинских сил. Изменения светового дня, температуры и погоды создадут уникальные испытания для военных.

В разведке сообщили, что любые решения, которые принимает российский Генштаб, будут частично зависеть от наступления зимы.

Световой день сократится до менее чем 9 часов в сутки, что приведет к меньшему количеству наступательных действий и более статическому оборонному фронту. Приборы ночного видения являются ценностью, что еще больше усугубляет нежелание воевать ночью.

Кроме того, средняя самая высокая температура снизится с 13 градусов по Цельсию в сентябре-ноябре до нуля в декабре-феврале. Военнослужащие, которым не хватает зимней одежды и мест для ночлега, с высокой вероятностью пострадают от обморожения.

Также окно "золотого часа", в течение которого нужно спасти тяжелораненого солдата, сокращается примерно вдвое, что значительно увеличивает риск контакта с врагом.

"Сама погода, скорее всего, приведет к увеличению количества осадков, скорости ветра и снегопадам. Каждое из них будет создавать дополнительные вызовы и без того низкому моральному духу российских сил, но также будет создавать проблемы с обслуживанием оборудования. Базовые задачи, такие как чистка оружия, должны быть адаптированы к условиям, а риск неисправности оружия возрастает", – говорится в сообщении.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) прогнозируют, что большая украинская победа, которая продолжается в Херсонской области, не будет последней для Украины, так как Вооруженные силы Украины вряд ли остановит свое контрнаступление из-за наступления зимы.