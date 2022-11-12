Уход из Херсона нанес значительный репутационный ущерб РФ, - разведка Британии

Отвод войск из правобережной части Херсонской области является публичным признанием трудностей, с которыми столкнулась Россия.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Там отмечают, что 11 ноября Минобороны России заявило о завершении вывода войск из Херсона. В рамках этого процесса российские войска разрушили автомобильные и железнодорожные мосты через Днепр.

"Завершение вывода произошло только через два дня после его объявления. По всей вероятности, процесс вывода начался еще 22 октября 2022 года, когда назначенные РФ чиновники в Херсоне призвали мирных жителей покинуть город", - отмечает разведка Британии.

В ведомстве предполагают, что существует вероятность того, что российские военные в гражданской одежде эвакуировались вместе с заявленными 80 тысячами мирных жителей за последние недели.

Также в разведке подчеркивают, что поскольку Херсон был единственным областным центром, захваченным оккупантами с февраля текущего года, уход российской армии наносит значительный репутационный ущерб РФ.

"Уход является публичным признанием трудностей, с которыми столкнулись российские войска на западном берегу Днепра", - считают в разведке Британии.

Там предполагают что Россия все еще пытается эвакуировать силы из других районов области через реку к оборонительным позициям на восточном берегу Днепра.

Отметим, Главное управление разведки Министерства обороны Украины 11 ноября сообщило, что Вооруженные силы Украины в ходе активного контрнаступления на юге освободили ряд населенных пунктов и начали деоккупацию Херсона. Подразделения украинских военных вошли в город.

Позже вечером президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские спецподразделения уже в Херсоне, а силы обороны – на подступах к городу.