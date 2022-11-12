Відхід з Херсону завдав значної репутаційної шкоди РФ, - розвідка Британії

Відведення військ з правобережної частини Херсонської області є публічним визнанням труднощів, з якими зіткнулася Росія.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Там зазначають, що 11 листопада Міноборони Росії заявило про завершення виведення військ з Херсона. У рамках цього процесу російські війська зруйнували автомобільні та залізничні мости через річку Дніпро.

"Завершення виведення відбулося лише через два дні після його оголошення. Цілком ймовірно, що процес виведення розпочався ще 22 жовтня 2022 року, коли призначені РФ посадовці у Херсоні закликали мирних жителів покинути місто", - зазначає розвідка Британії.

У відомстві припускають, що існує ймовірність того, що російські військові в цивільному одязі евакуювалися разом із заявленими 80 тисячами мирних мешканців протягом останніх тижнів.

Також у розвідці підкреслюють, що оскільки Херсон був єдиним обласним центром, захопленим окупантами з лютого поточного року, відхід російської армії завдає значної репутаційної шкоди РФ.

"Відхід є публічним визнанням труднощів, з якими зіткнулися російські війська на західному березі Дніпра", - вважають у розвідці Британії.

Там припускають, що Росія все ще намагається евакуювати сили з інших районів області через річку до оборонних позицій на східному березі Дніпра.

Зазначимо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України 11 листопада повідомило, що Збройні сили України в ході активного контрнаступу на півдні звільнили ряд населених пунктів та розпочали деокупацію Херсона. Підрозділи українських військових зайшли в місто.

Пізніше ввечері президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські спецпідрозділи вже у Херсоні, а сили оборони - на підступах до міста.