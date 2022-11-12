В ISW розповіли, кого росіяни звинувачують за поразку в Херсоні

Значна частина російських експертів визнали здобутки України у Херсонській області та підкреслили, що відступ російської армії був "виправданим і необхідним з військової точки зору".

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Про це йдеться у звіті Інституту дослідження війни (ISW).

Там зазначають, що українські війська завершують звільнення західного (правого) берега Херсонської області після того, як звідти відступили росіяни.

Супутникові знімки підтверджують заяви, зроблені як українськими, так і російськими джерелами, про те, що російські війська зруйнували Антонівський і залізничний мости (поблизу Херсона), а також міст через дамбу Нової Каховки (на схід від міста Херсон поблизу Нової Каховки) через річку Дніпро, Дар'ївський міст (на північний схід від міста Херсон) через річку Інгулець.

Крім того, геолокаційні супутникові знімки також вказують на те, що російські війська підготували першу і другу лінії оборони на південь від річки Дніпро і, ймовірно, продовжать укріплювати позиції на лівому березі в найближчі дні.

Українські війська здобули значні територіальні здобутки по всій Херсонській області 11 листопада і продовжують посилювати контроль над західним берегом у найближчі дні.

ISW оцінює всю західну частину Херсонської області як звільнену, виходячи з того, що росіяни позбавили себе можливості утримувати територію на правому березі Дніпра.

"Українські війська швидко завершують звільнення всіх районів, які ще не перебувають під їхнім контролем", – переконані аналітики.

В ISW зауважують, що звільнення Херсону дозволить українським захисникам продовжувати контрнаступ на окуповані території Запорізької області.

"Оцінюючи відступ російської армії, мілблогери РФ розкритикували Міноборони на чолі з Сергійом Шойгу, проте поки не чіпають командуючого військами в Україні Сєргія Суровікіна. Це пов’язано з інформаційним фоном, який Кремль навмисно створював навколо його персони", - вважають в ISW.

Аналітики підкреслюють, що російські військові блогери гостро розкритикували заяви Міноборони РФ про відступ на лівий берег Дніпра, але загалом стримано поставилися до українських здобутків 11 листопада.

Зокрема, російське командування стверджує, що підрозділи РФ не залишили жодної одиниці техніки під час відходу з Херсона, але частина мілблогерів прямо називає це відвертою брехнею.

"Значна частина російських експертів "відносно тверезо оцінила реальний стан справ у Херсонській області". Вони значною мірою підтвердили українські здобутки та підкреслили, що сам відступ був "виправданим і необхідним вибором з військової точки зору"", - зауважують в ISW.

На думку аналітиків, російське військове керівництво заздалегідь почало розробляти інформаційне прикриття для виправдання втрати правого берега.

"Загалом приглушена реакція мілблогерів на таку масштабну поразку Росії узгоджується з попередніми спостереженнями ISW щодо інформаційних пом’якшень щодо Суровікіна і свідчить про те, що вони продовжуватимуть зосереджувати своє невдоволення на керівництві російського Міноборони, підтримуючи генерала й далі", - підкреслюють аналітики.

Зазначимо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України 11 листопада повідомило, що Збройні сили України в ході активного контрнаступу на півдні звільнили ряд населених пунктів та розпочали деокупацію Херсона. Підрозділи українських військових зайшли в місто.

Пізніше ввечері президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські спецпідрозділи вже у Херсоні, а сили оборони - на підступах до міста.