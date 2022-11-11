Припинення бойових дій взимку не буде, ЗСУ продовжить контрнаступ, - ISW

Велика українська перемога, яка триває на Херсонщині, не буде останньою для України, так як що Збройні сили України навряд чи спинять свій контрнаступ через настання зими.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Україна тримає ініціативу і готується до великої перемоги в Херсоні. Припинення вогню забезпечило б Кремлю паузу, яка йому відчайдушно потрібна для відновлення російських сил.Велика українська перемога, яка триває на Херсонщині, не буде останньою для України», – зазначають в ISW.

Аналітики підкреслюють, що наразі Росія відчайдушно добивається припинення вогню, щоб підготувати 120 тисяч призовників до відправлення на передову навесні.

"Припинення бойових дій взимку піде тільки на користь російським військам, які скористаються цією можливістю, щоб зміцнити свою хитку оборону та продовжити свою геноцидну кампанію з викорінення української ідентичності на окупованих частинах України", - підкреслюють в ISW.

В свою чергу ЗСУ прагнуть звільнити якомога більше окупованих територій до того, як прибуде російське підкріплення.

В ISW вважають хибними деякі припущення, які лунають у ЗМІ та із заяв політиків, що бойові дії в Україні зупиняться або зайдуть у глухий кут через зимову погоду. Аналітики впевнені, що українська армія має перевагу в оснащенні над російською і тому скористається цим взимку.

«Зимова погода може завдати непропорційної шкоди погано оснащеним російським силам в Україні, але добре забезпечені українські сили навряд чи припинять свій контрнаступ через прихід зими, і, можливо, зможуть скористатися промерзлою місцевістю, щоб пересуватися легше, ніж вони могли б у каламутні осінні місяці. Якщо бої припиняться цієї зими, це буде пов’язано з матеріально-технічними проблемами та кульмінацією кількох кампаній з обох сторін», – підкреслюють аналітики.

Аналітики зазначають, що на півдні країни українські військові продовжують наступальні дії. Єдине місце, де російські війська все ще намагаються наступати, це в районі Бахмута, що в Донецькі області.

Зазначимо, Збройні сили України ведуть активний контрнаступ на півдні України, а саме в Херсонській області. За минулу добу українські захисники взяли під контроль 12 населених пунктів в регіоні.