Відступ росіян з Херсону не є пасткою, - ISW

Відхід росіян із західного берега Дніпра на Херсонщині навряд чи є пасткою, яка має заманити українські війська у бій поблизу Херсону, як припускають деякі українські та західні джерела.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Там зазначають, що український контрнаступ на херсонському напрямку — скоординована кампанія блокування, яка мала змусити російські сили відійти через Дніпро без необхідності великих наземних наступальних дій ЗСУ, ймовірно, вдався.

В ISW зауважують, що з серпня українські військові проводили цілеспрямовану та добре продуману кампанію з завдання ударів по місцях зосередження живої сили окупантів, військових об'єктах та вузлах логістики по всій Херсонській області, щоб зробити подальше утримання російських позицій на західному березі неможливим.

"І ця кампанія принесла результати, оскільки командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін визнав, що російяни не можуть забезпечити власне угруповання в Херсоні та прилеглих територіях через удари української армії по критично важливих лініях постачання на західний берег Дніпра", - підкреслюють в ISW.

Аналітики переконані, що російське командування, безперечно, намагатиметься уповільнити українське просування, аби підтримувати впорядкований відступ.

"Деякі сили окупантів можуть залишитися, щоб затримати українські війська в самому Херсоні, але ці бої будуть засобом для виведення якомога більшої кількості російських підрозділів у належному порядку", - зазначають в ISW.

На думку аналітиків, битва за Херсон ще не закінчилася, але російські війська вступили в нову фазу, де пріоритетом є відведення своїх сил через річку в належному порядку та затримка українських сил, а не намагання повністю зупинити український контрнаступ.

"Російський відступ навряд чи є пасткою, яка має на меті заманити українські війська у бої під Херсоном, як припустили деякі українські та західні експерти", - зазначають в ISW.

Нагадаємо, що 9 листопада керівництво Міністерства оборони Росії анонсувало виведення окупаційних сил з правобережної частини Херсонської області, зокрема з обласного центру.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський закликає до стриманості з приводу останніх новин на фронті, вказуючи, що російська армія нізвідки не йде без спротиву, тому просування українських військ має бути обережним і повільним.

При цьому в попередні два тижні представники української влади неодноразово виступали з заявами, що піддавали сумніву наміри окупантів залишити Херсон, про які можна було зробити висновок з їхніх останніх публічних дій та заяв. Зокрема, сам Зеленськийзаявляв, що вважає розмови про те, що російській війська залишають Херсон, російською ж інформаційною атакою.