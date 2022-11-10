Отступление россиян из Херсона не является ловушкой, - ISW

Уход россиян с западного берега Днепра на Херсонщине вряд ли является ловушкой, которая должна заманить украинские войска в бой возле Херсона, как предполагают некоторые украинские и западные источники.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Там отмечают, что украинское контрнаступление на Херсонском направлении — скоординированная кампания блокировки, которая должна была заставить российские силы отойти через Днепр без необходимости больших наземных наступательных действий ВСУ, вероятно, удалось.

В ISW отмечают, что с августа украинские военные проводили целенаправленную и хорошо продуманную кампанию по нанесению ударов по местам сосредоточения живой силы оккупантов, военных объектах и узлах логистики по всей Херсонской области, чтобы сделать дальнейшее удержание российских позиций на западном берегу невозможным.

"И эта кампания принесла результаты, поскольку командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин признал, что россияне не могут обеспечить собственную группировку в Херсоне и прилегающих территориях из-за ударов украинской армии по критически важным линиям поставок на западный берег Днепра", - подчеркивают в ISW.

Аналитики убеждены, что российское командование, безусловно, будет пытаться замедлить украинское продвижение, чтобы поддерживать упорядоченное отступление.

"Некоторые силы оккупантов могут остаться, чтобы задержать украинские войска в самом Херсоне, но эти бои будут средством для вывода как можно большего количества российских подразделений в надлежащем порядке", - отмечают в ISW.

По мнению аналитиков, битва за Херсон еще не закончилась, но российские войска вступили в новую фазу, где приоритетом является отвод своих сил через реку в надлежащем порядке и задержка украинских сил, а не попытка полностью остановить украинское контрнаступление.

"Российское отступление вряд ли является ловушкой, призванной заманить украинские войска в бои под Херсоном, как допустили некоторые украинские и западные эксперты", - отмечают в ISW.

Напомним, что 9 ноября руководство Министерства обороны России анонсировало вывод оккупационных сил из правобережной части Херсонской области, в том числе из областного центра.

Отметим, президент Владимир Зеленский призывает к сдержанности по поводу последних новостей на фронте, указывая, что российская армия ниоткуда не идет без сопротивления, поэтому продвижение украинских войск должно быть осторожным и медленным.

При этом в предыдущие две недели представители украинской власти неоднократно выступали с заявлениями, подвергающими сомнению намерения оккупантов покинуть Херсон, о которых можно было заключить их последние публичные действия и заявления. В частности, сам Зеленский заявлял, что считает разговоры о том, что российские войска покидают Херсон, российской же информационной атакой.