Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя – ОП

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев пока не видит признаков того, что оккупанты покидают Херсон. В городе остается значительная часть российской группировки.

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"Действия говорят громче слов. Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя. В городе сохраняется значительная часть ru-группировки, в регион стягиваются дополнительные резервы", – отметил он.

Подоляк подчеркнул, что Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не срежиссированные телевизионные заявления.

Напомним, в среду, 9 ноября, российские СМИ со ссылкой на министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу сообщили об отступлении оккупационных войск из Херсона на левый берег Днепра.

Напомним, ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что оккупанты подрывают абсолютно все мосты, которые есть на правобережной части Херсонщины, таким образом они стремятся обеспечить себе уход и пробуют притормозить наступление ВСУ.

Институт изучения войны также утверждает, что российские оккупанты сейчас создают информационные условия, чтобы оправдать свое отступление на Херсонщине, для чего хотят атаковать Каховскую ГЭС, обвинив в этом украинскую сторону.