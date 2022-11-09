Готовятся к "жесту доброй воли": в Херсонской области россияне взорвали все мосты на правобережье

Оккупанты подрывают абсолютно все мосты, которые есть на правобережной части Херсона, таким образом они стремятся обеспечить себе уход и пробуют притормозить наступление ВСУ.

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Об этом рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Оккупанты взорвали не только Дарьевский и Тягинский мосты, они взорвали мост на выезде из Снегиревки в сторону Херсона через канал, взорвали мост в Новокаирах, взорвали мост в Миловом. То есть оккупанты подрывают сейчас абсолютно все мосты, которые есть на правобережной части Херсонщины", – сообщил Хлань.

По его словам, захватчики готовят таким образом уход для того, чтобы притормозить наступление ВСУ.

Хлань также проинформировал, что военные армии РФ усилились в селах Казацкое и Веселое – на подступах к Каховской ГЭС.

"Также появилась информация, что захватчики усилили фортификационные сооружения в Приднепровском - это поворот с Бериславской трассы на Снегиревку", - отметил Хлань.

По его мнению, это усиление оккупанты производят для того, чтобы обеспечить уход своих частей с линии фронта.

"То есть можно говорить, что под натиском ВСУ оккупанты готовятся и делают все возможное, чтобы это был не абсолютный провал фронта, а чтобы это выглядело как плановое отступление от линии фронта", - отметил Хлань.

Отметим, министр обороны Украины Алексей Резников считает, что потенциально российские оккупанты готовы к отступлению в районе Херсона на левый берег Днепра.

Институт изучения войны также утверждает, что российские оккупанты сейчас создают информационные условия, чтобы оправдать свое отступление на Херсонщине, для чего хотят атаковать Каховскую ГЭС, обвинив в этом украинскую сторону.