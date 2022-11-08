Оккупанты украли все ценности и мебель из художественного музея в Херсоне - Генштаб

Российские захватчики продолжают прибегать к мародерству и уничтожению гражданской инфраструктуры на оккупированных территориях Херсонской области, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Так, 7 ноября отмечено движение через дамбу Каховской гидроэлектростанции колонны грузовых автомобилей с бытовой техникой и строительными материалами. Кроме того, продолжается демонтаж и вывоз оборудования и башен мобильной связи украинских операторов.

"В районе города Берислав российские оккупанты взорвали линии электропередач и оборудования солнечной электростанции. Из Херсонского областного музея Шовкуненко оккупанты вывезли все художественные ценности, мебель и оборудование", - сообщили в Генштабе.

Также говорят, что в Мелитопольском и бывшем Михайловском районах Запорожской области российские оккупационные войска заставляют местное население получать российские паспорта, отбирают паспорта гражданина Украины и угрожают переселением.

Помимо этого, сообщается, что с целью расследования значительных потерь личного состава подразделений 155-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил России на территории Украины в Донецк была направлена группа представителей Следственного комитета РФ.

Напомним, что ситуацию накануне прокомментировал президент Владимир Зеленский, обративший внимание на реакцию губернатора Приморского края РФ на жалобы на значительные потери оккупантов при попытке захватить село Павловка возле Угледара.

В Генштабе же накануне сообщали о вывозе около сотни детей с инвалидностью из психоневрологического дома-интерната в поселке Днепряны и подготовке к принудительной "эвакуации" в Московскую область детей и персонала Олешковского детского дома-интерната.