Зеленский отчитал "тряпку"-губернатора Приморья за отрицание масштаба потерь оккупантов на Донбассе

Президент Владимир Зеленский считает, что жители Приморского края России должны ответить акциями протеста на ситуацию с массовыми потерями среди военных в ходе попыток наступления российской оккупационной армии на село Павловка Угледарской общины Донецкой области.

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В своем вечернем видеообращении он обратил внимание на соответствующее письмо с жалобами военнослужащих 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России к губернатору региона Олегу Кожемяко.

"Некоторые из российских военных все же задумались о происходящем. Они "пожаловались" губернатору своего региона – Приморского края – на колоссальные потери. А губернатор этот, товарищ Кожемяко, в ответ предсказуемо соврал: говорит, что потери "далеко не такие". Вот не такие... А какие? От Владивостока до Павловки Донецкой области больше 9 тысяч километров. Но он уверен, что потери "не такие", - сказал Зеленский.

Глава украинского государства съязвил, что российскому губернатору, "наверное, оттуда лучше видно, как и сколько отправляют на убой" военных из его региона.

"Или ему просто приказали врать. Из Москвы приказали. Вот так тысячи километров преодолевает приказ врать о российских потерях. И даже тела большинства из этих убитых обратно в какой-нибудь Владивосток не привезут. Но я уверен, что губернатор Кожемяко выйдет и объяснит, почему не все доехали, не все вернулись из тех "не таких", - сказал он.

По мнению украинского президента, единственной действенной реакцией в этой ситуации могут стать массовые акции протеста на улицах Владивостока против центральной власти.

"Спастись от этого можно не жалобами каким-то там тряпкам, а своим мнением. И не в "Телеграме", а публичным. Не жалобами, а жестким протестом. Не где-то там под одеялом, а на улицах. И против тех, кто в Москве. Ну или сдачей в украинский плен. Так тоже можно выжить", - заявил Зеленский.

Сам при этом указал, что Донецкая область сейчас остается "эпицентром наибольшего безумия" оккупантов, которые, по его данным, гибнут там сотнями ежедневно. По оценке президента, земля перед украинскими позициями "буквально завалена телами оккупантов".

Напомним, что, как заявляло 4 ноября Главное управление разведки Министерства обороны Украины, во Владивостоке власти уже готовятся к возможным акциям массового неповиновения из-за мобилизации на войну против Украины.