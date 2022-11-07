Зеленський вичитав "ганчірці"-губернатору Примор'я за заперечення масштабу втрат окупантів на Донбасі

Президент Володимир Зеленський вважає, що мешканці Приморського краю Росії мають відповісти акціями протесту на ситуацію з масовими втратами серед військових під час спроб наступу російської окупаційної армії на село Павлівка Вугледарської громади Донецької області.

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У своєму вечірньому відеозверненні він звернув увагу на відповідний лист із скаргами військовослужбовців 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії до губернатора регіону Олега Кожем'яка.

"Деякі з російських військових все ж таки задумалися про те, що відбувається. Вони "поскаржилися" губернатору свого регіону - Приморського краю - на колосальні втрати. А губернатор цей, товариш Кожем'яко, у відповідь передбачувано збрехав: каже, що втрати "далеко не такі". От не такі... А які? Від Владивостока до Павлівки Донецької області понад 9 тисяч кілометрів, але він упевнений, що втрати "не такі", - сказав Зеленський.

Глава української держави виразив, що російському губернатору, "напевно, звідти краще видно, як і скільки відправляють на забій" військових з його регіону.

"Або йому просто наказали брехати. З Москви наказали. Ось так тисячі кілометрів долає наказ брехати про російські втрати. І навіть тіла більшості з цих убитих назад до якогось Владивостока не привезуть. Але я впевнений, що губернатор Кожем'яко вийде і пояснить, чому не всі доїхали, не всі повернулися із тих "не таких", - сказав він.

На думку українського президента, єдиною дієвою реакцією у цій ситуації можуть стати масові акції протесту на вулицях Владивостока проти центральної влади.

"Врятуватися від цього можна не скаргами якимось там ганчіркам, а своєю власною думкою. І не в "Телеграмі", а на публіці. Не скаргами, а жорстким протестом. Не десь там під ковдрою, а на вулицях. І проти тих, хто в Москві. Ну, чи здаванням в український полон. Так теж можна вижити", - заявив Зеленський.

Сам він при цьому зазначив, що Донецька область зараз залишається "епіцентром найбільшого божевілля" окупантів, які, за його даними, гинуть там сотнями щодня. За оцінкою президента, землю перед українськими позиціями "буквально завалена тілами окупантів".

Нагадаємо, що, як заявляло 4 листопада Головне управління розвідки Міністерства оборони України, у Владивостоці влада вже готується до можливих акцій масової непокори через мобілізацію на війну проти України.