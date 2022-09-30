ГУР Міноборони про заворушення в Дагестані: Ми працюємо по Кавказу, це правда

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявляє, що його структура має вплив на події на російському Північному Кавказі.

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Про це він заявив у інтерв'ю Наталії Мосейчук, показаному в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на запитання, чи дійсно сам Буданов стоїть за заворушеннями в Дагестані через опір місцевого населення оголошеній в РФ мобілізації чоловіків на війну з Україною.

"Знаєте, мені багато певних подій у світі зазвичай приписують. Я нормально до цього ставлюся. Ми працювали і працюємо по Кавказькому регіону, це правда. Але, на жаль для мене, я не можу сказати, що це якесь особисто моє досягнення. Це багато в чому результат безглуздої політики, яку проводить РФ. Все, що відбувається зараз, - це абсолютно послідовні речі", - сказав він.

Голова військової розвідки також спрогнозував, що одним з двох варіантів існування Росії, окрім збереження існуючої державності, але з визнанням помилковості війни проти України, є її розпад на декілька утворень, і зокрема це стосуватиметься Кавказу.

"Це навіть не початок кінця, це процес, який в розпалі. Це закінчиться руйнацією, я вам кажу. Просто є варіанти, при яких Росія розділиться на інші, не пов'язані між собою держав. До прикладу, всі розуміють: Ічкерія, так? От що, в принципі Ічкерія має спільного з Росією. Нічого... Росія йде до руйнації, цей процес не зупинити", - вважає він.

Буданов також додав, що відстоює не тільки необхідність зміни режиму в РФ та певної її демілітаризації, але й її денуклеарізації також. За його словами, тільки в такому випадку закінчення війни дозволить світу "спокійно дивитися в майбутнє".

Нагадаємо, що якраз напередодні президент Володимир Зеленський закликав народи Північного Кавказу до боротьби проти мобілізації Росією чоловіків на війну з Україною, записавши відео на фоні портрета імама Шаміля.