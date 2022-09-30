ГУР Минобороны Украины о беспорядках в Дагестане: Мы работаем по Кавказу, это правда

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявляет, что его структура оказывает влияние на происходящее на российском Северном Кавказе.

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Об этом он заявил в интервью Наталии Мосейчук, показанном в эфире национального телемарафона, отвечая на вопрос, действительно ли сам Буданов стоит за беспорядками в Дагестане из-за сопротивления местного населения объявленной в РФ мобилизации мужчин на войну с Украиной.

"Знаете, мне много определенных событий в мире обычно приписывают. Я нормально к этому отношусь. Мы работали и работаем по Кавказскому региону, это правда. Но, к сожалению для меня, я не могу сказать, что это какое-то лично мое достижение. Это много в чем результат бессмысленной политики, проводимой РФ. Все, что происходит сейчас, - это абсолютно последовательные вещи", - сказал он.

Глава военной разведки также спрогнозировал, что одним из двух вариантов существования России, кроме сохранения существующей государственности, но с признанием ошибочности войны против Украины, является ее распад на несколько образований, и в частности это будет касаться Кавказа.

"Это даже не начало конца, это процесс, который в разгаре. Это закончится разрушением, я вам говорю. Просто есть варианты, при которых Россия разделится на другие, не связанные между собой государства. К примеру, все понимают: Ичкерия, да? Вот что, в принципе, Ичкерия имеет общего с Россией. Ничего... Россия идет к разрушению, этот процесс не остановить", - считает он.

Буданов также добавил, что отстаивает не только необходимость смены режима в РФ и определенной ее демилитаризации, но и ее денуклеаризации также. По его словам, только в таком случае окончание войны позволит миру "спокойно смотреть в будущее".

Напомним, что как раз накануне президент Владимир Зеленский призвал народы Северного Кавказа к борьбе против мобилизации Россией мужчин на войну с Украиной, записав видео на фоне портрета имама Шамиля.