В ОП обвинили власти РФ в этнических чистках в Бурятии и Якутии

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассматривает мобилизацию в национальных республиках России в качестве этнических чисток. Об этом он заявил в своем Twitter.

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"Непропорциональная массовая принудительная мобилизация в национальных республиках России – Бурятии, Якутии – это настоящие этнические чистки местного населения со стороны Москвы", - написал Подоляк.

По его словам, народам России пора "вспомнить о национальном достоинстве" и не отправлять своих детей в Украину умирать на чужой войне.

Отметим, что хотя российские власти не публикуют сколько-нибудь полных данных о погибших своих военных на войне против Украины, тем более в региональном разрезе, все же, исходя из публикаций в сети по косвенным данным, в том числе сообщениям от местных властей и в соцсетях, известно, что больше всего погибших на душу населения приходится на регионы Южной Сибири.

В частности, среди таковых Тыва, Бурятия и Забайкальский край. О массовом участии тувинцев в оккупации севера Украины известно и из официальных сообщений украинских правоохранителей, идентифицировавших определенных лиц и отославших им уведомления о подозрениях в военных преступлениях. В то же время о массовой гибели или участии в войне жителей Якутии не известно. В численном же выражении в лидерах находится еще одна национальная республика РФ Дагестан.

Отметим, что накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине осознают, что после объявлением мобилизации в России "люди в Дагестане, в Бурятии, в других национальных республиках и областях России понимают, что их просто кинули на смерть" и призвал к протестам или побегу из РФ.