Названы еще три тувинца, устроившие массовое издевательство над жителями села под Черниговом (ФОТО)

Черниговская областная прокуратура установила и заочно сообщила о подозрении уже девяти жителям российской Республики Тива, которые в составе оккупационных войск устроили в марте массовое издевательство над жителями села Ягодное Ивановской сельской общины Черниговского района, в результате которого умерли десять из них. Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора.

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По данным следствия, во время оккупации населенного пункта они поместили и насильственно удерживали в подвальном помещении школы в бесчеловечных условиях более 300 местных жителей, среди которых 77 детей. При этом подозреваемые угрожали жителям села применением оружия и наносили телесные повреждения.

"Перед тем, как поместить людей в подвал, оккупанты заставляли их раздеваться на улице догола в присутствии других жителей села при минусовой температуре воздуха", - отмечается в сообщении.

В результате содержания гражданского населения в бесчеловечных и антисанитарных условиях, в частности, без доступа к свежему воздуху, в полной темноте и без обеспечения питьевой водой и пищей в период с 9 по 28 марта 2022 года умерло 10 гражданских лиц.

При этом установлено, что военнослужащие Вооруженных сил РФ запрещали производить захоронение умерших в количестве менее пяти человек, а за нарушение этого запрета открывали огонь из огнестрельного оружия по гражданским, которые были вынуждены скрываться в вырытых могилах.

Все военные – из минометной батареи 2-й механизированной бригады воинской части №55115 (Кызыл). В настоящее время всем им инкриминирована часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, что накануне стали известны имена пяти из этих тувинцев. Сейчас в ОГП опубликовали подозрения еще трем: это рядовой Ооржак Иван Буланович 7 июля 1996 года рождения, ефрейтор Шактар-оол Кежик-оол Александрович 7 января 1994 года и сержант Чынан Чаян Александрович 24 июня 1987 года рождения.

До этого Черниговская областная прокуратура 30 мая сообщила о подозрении в этом же военном преступлении еще одному оккупанту из Кызыла – это Суван Сиин-оол Анатольевич 4 января 1981 года рождения.