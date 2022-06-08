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Названо ще троьох тувинців, що влаштували масове знущання над жителями села під Чернігівом (ФОТО)

Названо ще троьох тувинців, що влаштували масове знущання над жителями села під Чернігівом (ФОТО)
Російські військові тримали у підвалі школи усе населення села Ягідне. Фото: ОГП

Чернігівська обласна прокуратура встановила і заочно повідомила про підозру вже дев'яти мешканцям російської Республіки Тива, які у складі окупаційних військ влаштували у березні масове знущання над жителями села Ягідне Іванівської сільскої громади Чернігівського району, внаслідок якого померли десятеро з них. Про це повідомляють у Офісі генерального прокурора.

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За даними слідства, під час окупації населеного пункту вони помістили і насильно утримували у підвальному приміщенні школи у нелюдських умовах понад 300 місцевих мешканців, серед яких було 77 дітей. При цьому підозрювані погрожували мешканцям села застосуванням зброї і завдавали тілесних ушкоджень.

"Перед тим, як помістити людей до підвалу, окупанти примушували їх роздягатися надворі догола у присутності інших мешканців села за мінусової температури повітря", - зазначається в повідомленні.

Фото 2 — Названо ще троьох тувинців, що влаштували масове знущання над жителями села під Чернігівом (ФОТО)
Фото 3 — Названо ще троьох тувинців, що влаштували масове знущання над жителями села під Чернігівом (ФОТО)
Фото 4 — Названо ще троьох тувинців, що влаштували масове знущання над жителями села під Чернігівом (ФОТО)
Фото 5 — Названо ще троьох тувинців, що влаштували масове знущання над жителями села під Чернігівом (ФОТО)
Фото 6 — Названо ще троьох тувинців, що влаштували масове знущання над жителями села під Чернігівом (ФОТО)
Фото 7 — Названо ще троьох тувинців, що влаштували масове знущання над жителями села під Чернігівом (ФОТО)
Фото 8 — Названо ще троьох тувинців, що влаштували масове знущання над жителями села під Чернігівом (ФОТО)
Фото 9 — Названо ще троьох тувинців, що влаштували масове знущання над жителями села під Чернігівом (ФОТО)

Унаслідок утримання цивільного населення у нелюдських та антисанітарних умовах, зокрема без доступу до свіжого повітря, в повній темряві та без забезпечення питною водою та їжею в період з 9 по 28 березня 2022 року померло 10 цивільних осіб.

При цьому встановлено, що військовослужбовці Збройних сил РФ забороняли здійснювати захоронення померлих у кількості менше ніж п'яти осіб, а за порушення цієї заборони відкривали вогонь із вогнепальної зброї по цивільних, які були вимушені ховатися у виритих могилах.

Всі військові - з мінометної батареї 2-ї механізованої бригади військової частини №55115 (Кизил). Нині всім ним інкриміновано частину 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, що напередодні стали відомі імена п'яти з цих тувинців. Нині ж у ОГП також опублікували підозри ще трьом: це рядовий Ооржак Іван Буланович 7 липня 1996 року народження, єфрейтор Шактар-оол Кежик-оол Олександрович 7 січня 1994 року народження та сержант Чинан Чаян Олександрович 24 червня 1987 року народження.

До цього Чернігівська обласна прокуратура 30 травня повідомила про підозру у цьому ж військовому злочині ще одному окупанту з Кизилу - це Суван Сіін-оол Анатолійович 4 січня 1981 року народження.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов