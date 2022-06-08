Названо ще троьох тувинців, що влаштували масове знущання над жителями села під Чернігівом (ФОТО)

Чернігівська обласна прокуратура встановила і заочно повідомила про підозру вже дев'яти мешканцям російської Республіки Тива, які у складі окупаційних військ влаштували у березні масове знущання над жителями села Ягідне Іванівської сільскої громади Чернігівського району, внаслідок якого померли десятеро з них. Про це повідомляють у Офісі генерального прокурора.

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За даними слідства, під час окупації населеного пункту вони помістили і насильно утримували у підвальному приміщенні школи у нелюдських умовах понад 300 місцевих мешканців, серед яких було 77 дітей. При цьому підозрювані погрожували мешканцям села застосуванням зброї і завдавали тілесних ушкоджень.

"Перед тим, як помістити людей до підвалу, окупанти примушували їх роздягатися надворі догола у присутності інших мешканців села за мінусової температури повітря", - зазначається в повідомленні.

Унаслідок утримання цивільного населення у нелюдських та антисанітарних умовах, зокрема без доступу до свіжого повітря, в повній темряві та без забезпечення питною водою та їжею в період з 9 по 28 березня 2022 року померло 10 цивільних осіб.

При цьому встановлено, що військовослужбовці Збройних сил РФ забороняли здійснювати захоронення померлих у кількості менше ніж п'яти осіб, а за порушення цієї заборони відкривали вогонь із вогнепальної зброї по цивільних, які були вимушені ховатися у виритих могилах.

Всі військові - з мінометної батареї 2-ї механізованої бригади військової частини №55115 (Кизил). Нині всім ним інкриміновано частину 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, що напередодні стали відомі імена п'яти з цих тувинців. Нині ж у ОГП також опублікували підозри ще трьом: це рядовий Ооржак Іван Буланович 7 липня 1996 року народження, єфрейтор Шактар-оол Кежик-оол Олександрович 7 січня 1994 року народження та сержант Чинан Чаян Олександрович 24 червня 1987 року народження.

До цього Чернігівська обласна прокуратура 30 травня повідомила про підозру у цьому ж військовому злочині ще одному окупанту з Кизилу - це Суван Сіін-оол Анатолійович 4 січня 1981 року народження.