ЗМІ опублікували відеодокази страти російськими військовими вісьмох людей у Бучі

Американське видання The New York Times опублікувало відео, що підтверджує разом зі свідченнями свідків розстріл російськими десантниками 4 березня щонайменше восьми людей у Бучі Київської області.

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Зазначається, що одне з отриманих NYT відео було знято камерою спостереження у будинку по сусідству з місцем пригоди, а інше – свідком. На них видно, як російські солдати під дулами автоматів ведуть дев'ятьох чоловіків, після чого змушують лягти на землю, у тому числі одного чоловіка в характерній яскраво-синій толстовці з капюшоном.

Вказано, що майже всі вони жили за кілька хвилин ходьби від місця, де пізніше залишаться лежати їхні тіла. Видання зібрало свідчення восьми людей, яких російські військові також зібрали із сусідніх будинків та тримали поруч окремо від полонених.

Ті розповіли, що окупанти відвели чоловіків за 4-поверхову адмінбудівлю по вулиці Яблунській, 144, яку захопили та перетворили на імпровізовану базу, після чого пролунали постріли, а бранці назад не повернулися.

При цьому один свідок опинився серед чоловіків, яких мали намір застрелити окупанти, був поранений, але в результаті залишився живим, просто вдавши з себе мертвого і залишивши місце події, коли російські солдати пішли.

У свою чергу, на відео з дрону, знятому на день пізніше, 5 березня, і також отриманому NYT, видно трупи, що лежать на землі біля цієї будівлі, а поряд з ними на варті стоять двоє російських солдатів. Серед тіл видно яскраво-синю пляму - бранця в синій толстовці.

Зазначається, що докази, залишені росіянами, вказують на два конкретні підрозділи, які могли займати будівлю – це військові частини 32515 та 74268, що відповідають 104-му та 234-му десантно-штурмовим полкам (Псков) відповідно.

Журналісти також з'ясували імена всіх жертв – це Анатолій Прихідько, Андрій Матвійчук, Андрій Вербовий, Денис Руденко, Андрій Дворніков, Святослав Туровський, Валерій Котенко та Віталій Карпенко.

Як зазначає ЗМІ, фото з тістрачених чоловіків, що лежать у дворі, деякі з яких були зі зв'язаними руками, були серед безлічі зображень, які привернули увагу всього світу на початку квітня після виходу російських військ із Бучі.

Однак опубліковані відеоролики показують, що саме російські десантники схопили і навмисно стратили чоловіків, що говорить про їхню причетність до військового злочину.

NYT додає, що надіслало до Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони Росії запити з проханням прокоментувати цю інформацію, проте ті їх передбачувано проігнорували.