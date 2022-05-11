"Назвали Бучу постановкою": На Рівненщині двох жінок спіймали на запереченні російської агресії

Управління Служби безпеки України у Рівненській області оголосило про підозру двом місцевим мешканкам у запереченні збройної агресії Росії проти України. Як повідомляє відомство, їм закидають частину 1 статті 436-2 Кримінального кодексу, яка передбачає до трьох років позбавлення волі.

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Під час обшуків за місцями проживання жінок співробітники спецслужби вилучили мобільні телефони та комп'ютерну техніку. Також заявлено, що знайдено літературу, яка містить антиукраїнський контент, зокрема заклики до визнання агресії РФ правомірною.

Крім того, зазначено, що ці громадянки України є колишніми співробітницями одного з об'єктів критичної інфраструктури регіону. У свою чергу Рівненська обласна прокуратура повідомляє інші подробиці справи.

"Слідством встановлено, що дві жінки, сповідуючи проросійські настрої, заперечували факт геноциду, вчиненого російськими військовими у населених пунктах Київщини (Буча, Ірпінь). Вони називали звірства російських військових постановкою української влади, організованої задля розпалювання національної ворожнечі", - сказано у повідомленні.

Також слідство виявило, що одна з підозрюваних заперечувала вину РФ у масовому вбивстві українських громадян на залізничному вокзалі у Краматорську Донецької області, звинувачуючи у цьому військовослужбовців Збройних сил України.

Нагадаємо, що за даними поліції Київської області на 2 травня, у регіоні було знайдено 1202 загиблих внаслідок російської окупації цивільних осіб. Проте і після цього правоохоронці виявили не один десяток таких тіл. Переважна більшість жертв зафіксована на території Бучанського району, зокрема у самій Бучі, яка набула через це світової популярності.