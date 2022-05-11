"Назвали Бучу постановкой": В Ровенской области двух женщин поймали на отрицании российской агрессии

Управление Службы безопасности Украины в Ровенской области объявила о подозрении двум местным жительницам в отрицании вооруженной агрессии России против Украины. Как сообщает ведомство, им вменяют часть 1 статьи 436-2 Уголовного кодекса, предусматривающую до трех лет лишения свободы.

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В ходе обысков по местам жительства женщин сотрудники спецслужбы изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику. Также заявлено, что найдена литература, содержащая антиукраинский контент, в том числе призывы к признанию агрессии РФ правомерной.

Кроме того, указано, что данные гражданки Украины являются бывшими работницами одного из объектов критической инфраструктуры региона. В свою очередь, Ровенская областная прокуратура сообщает другие подробности дела.

"Следствием установлено, что две женщины, имея пророссийские настроения, отрицали факт геноцида, совершенного российскими военными в населенных пунктах Киевщины (Буча, Ирпень). Они называли зверства русских военных постановкой украинской власти, организованной для разжигания национальной розни", - сказано в сообщении.

Также следствие выявило, что одна из подозреваемых отрицала вину РФ в массовом убийстве украинских граждан на железнодорожном вокзале в Краматорске Донецкой области, обвиняя в этом военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Напомним, что по данным полиции Киевской области на 2 мая, в регионе было найдено 1202 погибших в результате российской оккупации гражданских лица. Однако и после этого правоохранители обнаружили уже не один десяток таких тел. Подавляющее большинство жертв зафиксировано на территории Бучанского района, в частности в самой Буче, приобретшей из-за этого мировую известность.